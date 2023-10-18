الاتحادات الآسيوية تدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على دعم الاتحادات الأعضاء لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

الاتحادات الآسيوية تدعم السعودية

وأعربت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دعمها وإرادتها في الوقوف خلف ملف الترشيح الوحيد المقدم من السعودية، بحسب ما تم التأكيد عليه من قبل آل خليفة، من أجل استضافة كأس العالم 2034.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي 2023، الذي عُقد اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، وذلك تأكيدًا لما أعلنه رئيس الاتحاد الآسيوي في وقت سابق بدعم ملف السعودية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرًا عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة السعودية نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل قريبًا.

انتخاب أعضاء الهيئات القضائية

وشهد اجتماع اليوم انتخاب أعضاء الهيئات القضائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويترأس لجنة الانضباط والأخلاق، جاهانغير باغلاري (إيران)، ونائبه شين روي (الصين).

وضمت لجنة الانضباط في عضويتها، كلًا من؛ كينغو هاريما (اليابان)، ساران ناداراجاه (ماليزيا)، إسماعيل زميل رشيد (المالديف)، غيليرمو ايروي جونيور (الفلبين)، بندر الحميداني (السعودية) وسعيد محمد الحوطي (الإمارات).

ويترأس لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان الأنصاري (قطر)، ونائبخ نغوين ثاي ماي دونغ (فيتنام)، والأعضاء هم “فايباف غاغار (الهند)، دونغ-هو ليم (كوريا الجنوبية)، علي محمد محيدلي (لبنان)، عبدول سليم أحمد إبراهيم (سنغافورة).

ويترأس لجنة أهلية المشاركة ليو تشاي (الصين)، النائب الأول؛ دانيلو راباداس (غوام)، النائب الثاني؛ فراس المصطفى (سوريا)، النائب الثالث: ألكساندر دافاني (أستراليا)، والنائب الرابع: عالمجانوف أوميدجون باهوديرجانوفيتش (أوزبكستان).