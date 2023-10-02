الاتحاد الآسيوي بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان: سلامة اللاعبين والحكام والجماهير أولوية لنا

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أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا عقب إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال اتحاد القدم الآسيوي في بيانه: “تم إلغاء المباراة، والتي كان من المقرر إقامتها في أصفهان الليلة، يجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وتابع البيان: “سيتم إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة”.
وجاء الإلغاء، بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.
وطالب لاعبو العميد، طاقم حكام المباراة ومراقبها بإزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين ولم يتم التجاوب مما أدى لإلغاء المباراة.