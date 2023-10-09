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تسخير كافة الإمكانات لتوفير تجربة رائعة لعشاق الكرة

الاتحاد السعودي يُرسل طلب ترشحه رسميًا لاستضافة كأس العالم 2034

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
الاتحاد السعودي يُرسل طلب ترشحه رسميًا لاستضافة كأس العالم 2034
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

الاتحاد السعودي يُخاطب فيفا رسميًا

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه، إلى أن هذا الخطاب يُمثل تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة.

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وكشفت السعودية، يوم 4 أكتوبر، عن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة.

ملاعب السعودية

المسحل يكشف التفاصيل

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل: “كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح السعودية باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع”.

ياسر المسحل
المسحل – المصدر @saudiFF

وأضاف المسحل أن السعودية تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نيّة الترشح وبعد أقل من 72 ساعة على تأييد أكثر من 70 اتحاداً من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس البطولة

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