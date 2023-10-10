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كغرامات بعد مباراة الأهلي

الاتحاد مُطالب بدفع أكثر من 78 ألف ريال

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
الاتحاد مُطالب بدفع أكثر من 78 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم نادي الاتحاد 60 ألف ريال بالإضافة إلى 18 ألف و750 ريالًا، وذلك بعد مواجهة العميد للنادي الأهلي مساء الجمعة الماضية في تاسع جولات دوري روشن.

وجاءت غرامة 60 ألف ريال بعد قيام جماهير العميد برمي 10 علب مياه تجاه أرضية الملعب خلال مباراة الأهلي.

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كما تم إلزام العميد بدفع 18 ألف و750 ريالًا إضافية؛ وذلك بسبب تأخر لاعبي النادي في الدخول لأرضية الملعب خلال مواجهة الأهلي.

وكان العميد خسر مباراة الأهلي بهدف دون رد، سجله الإيفواري فرانك كيسيه.

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