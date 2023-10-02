الاتحاد يستهدف الفوز الرابع ضد سباهان

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتجاوز عقبة سباهان أصفهان الإيراني، ومواصلة انطلاقته المميزة في دوري أبطال آسيا.

العميد ضيفًا على سباهان اليوم

ويحل العميد ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، على ملعب “نقش جاهان” في إيران.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد سباهان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

مواجهات الاتحاد وسباهان في البطولات الآسيوية

وتُعد مباراة سباهان ضد الاتحاد اليوم هي السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة الآسيوية، ولم يتعادلا في أي لقاء من قبل، حيث نجح كل منهما في تحقيق الفوز 3 مرات.

وتعود المواجهة الأولى إلى مرحلة المجموعات في 2004، وفاز سباهان ذهابًا بنتيجة 3\2، وخسر إيابًا برباعية دون رد، وتقابلا في نسخة 2008، وفاز الفريق الإيراني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2\1 و1\0.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على سباهان ذهابًا وإيابًا في نسخة 2016، بنتيجة 4\0 و2\0، ويطمح العميد لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتعزيز تواجده في الصدارة.