الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه ضد التعاون

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام التعاون.

العميد ضيفًا على التعاون

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على التعاون، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صاحب المركز الثاني.

الاتحاد يسعى للفوز

واستغل نونو سانتو، فترة التوقف الدولي، من أجل إعادة تصحيح الأوضاع في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث مر بفترة صعبة؛ شهدت خسارته لصدارة دوري روشن السعودي، والتراجع للمركز الرابع.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج، والظهور بشكل أفضل أمام التعاون وتحقيق الفوز، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم إلى صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر، يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون فترة مميزة، حيث حقق أفضل انطلاقة في دوري روشن السعودي، بعدما حقق 7 انتصارات، وتعادل مرة، وخسر لقاء وحيد، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.