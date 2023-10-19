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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه ضد التعاون

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام التعاون.

العميد ضيفًا على التعاون

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على التعاون، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صاحب المركز الثاني.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

الاتحاد يسعى للفوز

واستغل نونو سانتو، فترة التوقف الدولي، من أجل إعادة تصحيح الأوضاع في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث مر بفترة صعبة؛ شهدت خسارته لصدارة دوري روشن السعودي، والتراجع للمركز الرابع.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج، والظهور بشكل أفضل أمام التعاون وتحقيق الفوز، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم إلى صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر، يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون فترة مميزة، حيث حقق أفضل انطلاقة في دوري روشن السعودي، بعدما حقق 7 انتصارات، وتعادل مرة، وخسر لقاء وحيد، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

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