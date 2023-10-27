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بعد تراجع نتائج آخر 4 مباريات

الاتحاد يُكرر تعثرات موسم المنافسة من الهبوط

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
الاتحاد يُكرر تعثرات موسم المنافسة من الهبوط
المواطن - فريق التحرير

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واصل الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، مسلسل نزيف النقاط في دوري روشن السعودي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي طالبت بإقالة المدير الفني.

تراجع نتائج الاتحاد

ويُعاني الاتحاد من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي خلال آخر 4 جولات، حيث فشل في تحقيق أي فوز، وتعادل في 3 مباريات، وخسر ديربي جدة ضد الأهلي، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 21 نقطة.

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ويعود آخر فوز للاتحاد في دوري روشن السعودي، إلى مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم 21 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة، والتي حسمها العميد بهدفين مقابل هدف.

الأهلي ضد الاتحاد
جانب من ديربي جدة – المصدر @ALAHLI_FC

ذكريات موسم المنافسة على الهبوط

وتعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 4 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ 4 مواسم، حينما كان يُنافس على تجنب الهبوط في موسم 2019\ 2020، ما أثار قلق الجماهير خوفًا من تكرار السيناريو ذاته.

وتعادل العميد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بنتيجة 1\1، قبل أن يخسر أمام الوحدة، أبها والأهلي بالنتيجة ذاتها بهدفين مقابل في الجولات 21، 22، 23 و24 من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

إقالة نونو سانتو مطلب

وتسببت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في غضب الجماهير، التي طالبت بإقالة نونو سانتو، وأطلقت هاشتاق عبر منصة “إكس” لرحيله سريعًا، وحملته مسؤولية تراجع النتائج والابتعاد عن الصدارة.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

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