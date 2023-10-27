الاتحاد يُكرر تعثرات موسم المنافسة من الهبوط

واصل الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، مسلسل نزيف النقاط في دوري روشن السعودي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي طالبت بإقالة المدير الفني.

تراجع نتائج الاتحاد

ويُعاني الاتحاد من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي خلال آخر 4 جولات، حيث فشل في تحقيق أي فوز، وتعادل في 3 مباريات، وخسر ديربي جدة ضد الأهلي، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 21 نقطة.

ويعود آخر فوز للاتحاد في دوري روشن السعودي، إلى مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم 21 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة، والتي حسمها العميد بهدفين مقابل هدف.

ذكريات موسم المنافسة على الهبوط

وتعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 4 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ 4 مواسم، حينما كان يُنافس على تجنب الهبوط في موسم 2019\ 2020، ما أثار قلق الجماهير خوفًا من تكرار السيناريو ذاته.

وتعادل العميد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بنتيجة 1\1، قبل أن يخسر أمام الوحدة، أبها والأهلي بالنتيجة ذاتها بهدفين مقابل في الجولات 21، 22، 23 و24 من الدوري السعودي للمحترفين.

إقالة نونو سانتو مطلب

وتسببت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في غضب الجماهير، التي طالبت بإقالة نونو سانتو، وأطلقت هاشتاق عبر منصة “إكس” لرحيله سريعًا، وحملته مسؤولية تراجع النتائج والابتعاد عن الصدارة.