الاتفاق بعد الخسارة من النصر: نطلب سماع الحوار المسجل في غرفة الـVAR

قدم نادي الاتفاق طلبًا رسميًّا للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد إقصائه من بطولة كأس الملك اليوم على حساب نادي النصر.

بيان الاتفاق

ونشر فارس الدهناء بيانًا عبر حسابه في منصة “إكس” جاء فيه: “قدمت إدارة النادي طلبًا رسميًّا للاتحاد السعودي لكرة القدم للإفصاح عن الحوار المسجل بين طاقم التحكيم وغرفة تقنية الـ VAR في حالة استبعاد اللاعب علي هزازي بعد طرده بالبطاقة الحمراء أمام النصر في بطولة كأس الملك”.

وأضاف البيان: “ومن جهتها تتقدم إدارة النادي باعتذارها الشديد للجماهير على الخروج غير المستحق من مسابقة أغلى الكؤوس موسم 2023/ 2024”.

وفي مباراة النصر والاتفاق، كان الشوطان الأول والثاني من الوقت الأصلي في المباراة، انتهيا بالتعادل السلبي.

ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى شوطين إضافيين، حيث نجح السنغالي ساديو ماني وفي الدقيقة الـ107 مع بداية الشوط الإضافي الثاني في إحراز الهدف الوحيد لأصفر الرياض.

وتأهل أصفر الرياض مع أندية “الفيصلي والخليج والهلال والتعاون والشباب والاتحاد”، كما تُختتم مباريات دور الـ16 في كأس الملك بلقاء الأهلي وأبها.