الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الوحدة اليوم.

فارس الدهناء ضيفًا على الوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة ضد الاتفاق، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

الاتفاق يبحث عن الفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراة اليوم، بهدف استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير على تذبذب الأداء والنتائج خلال آخر 3 جولات من دوري روشن السعودي.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد في آخر 3 جولات، حيث تعادل سلبيًا أمام الأهلي، ثم خسر على أرضه أمام الفتح بنتيجة 2\1، قبل أن يسقط خارج ملعبه ضد الرياض بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، واستعادة توازنه اليوم، حيث يُعاني من تذبذب النتائج آخر 3 جولات، بعدما خسر ضد الفتح والأهلي، وتعادل مع الفيحاء.