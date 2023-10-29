الاتفاق يسعى لتكرار سيناريو الدوري أمام النصر

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، لمواصلة التألق وتحقيق الفوز أمام النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسيحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على نظيره النصر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.
ويدخل فارس الدهناء، مباراة النصر بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في استعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وفاز على الوحدة بنتيجة 3\2 بالأمس، وذلك بغد تعثره في آخر 3 جولات، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.
كما قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مستوى مميزًا ضد النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز على العالمي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة نتائجه المميزة مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، واستكمال مشواره نحو المنافسة على اللقب.