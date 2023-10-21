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بناء على رغبة ستيفن جيرارد

الاتفاق يعتزم تقديم عرض لـ لينجارد

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
الاتفاق يعتزم تقديم عرض لـ لينجارد
المواطن - فريق التحرير

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تستعد إدارة نادي الاتفاق، لتقديم عرض رسمي للنجم الإنجليزي جيسي لينجارد، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي.

الاتفاق يقدم عرضًا لضم لينجارد

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن نادي الاتفاق سيعرض على لينجارد توقيع عقد رسمي قريبًا، موضحًا أن الإدارة تعتزم التوقيع معه في يناير المقبل.

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لينجارد
اللاعب الإنجليزي

ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، إلى أن المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد يريد التوقيع مع لينجارد، خاصة أنه يتواجد مع الفريق في السعودية خلال الفترة الماضية.

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين، أن تواجد الثنائي جوردان هندرسون وفينالدوم سيدفع لينجارد للتوقيع، مشددًا على أن القرار النهائي سيكون في يد النجم الإنجليزي صاحب الـ30 عامًا، وسيتم الكشف عنه قريبًا.

جيسي لينجارد
اللاعب الإنجليزي – المصدر thesun

الاتفاق يستعد لمواجهة الرياض

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الرياض، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يقع الرياض في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

الاتفاق - بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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