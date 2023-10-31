الاتفاق يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي وكوايسون

أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن غياب أكثر من لاعب عن الفريق الأول لكرة القدم في مباراة النصر اليوم، نظرًا لمعاناتهم من إصابات مختلفة.

إصابة ديمبيلي وكوايسون

وأوضح نادي الاتفاق أن موسى ديمبيلي خضع لعملية بسيطة في الركبة في مستشفى سبتار بقطر؛ ستبعده عن الفريق الأول لكرة القدم لعدة أسابيع، حيث يحتاج لفترة علاج وتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن السويدي روبين كوايسون سيغيب عن مباراة اليوم ضد النصر، بداعي الإصابة التي تعرض لها في رأسه خلال مجريات مواجهة الوحدة الماضية.

ولفت نادي الاتفاق، إلى أن الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، راضي العتيبي سيغيب عن مواجهة النصر، بسبب ظروفه العائلية الخاصة.

الاتفاق ضيفًا على النصر

على الجانب الآخر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على النصر، عند الساعة 5:45 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

ويأمل لويس كاسترو في مواصلة التألق، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي والمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى ستيفن جيرارد لتحقيق الفوز؛ وتكرار تفوقه على النصر، بعدما انتصر عليه في الدوري.