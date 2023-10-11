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استعدادًا لعودة دوري روشن

الاتفاق يُلاقي الخالدية في مباراة مغلقة اليوم

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
الاتفاق يُلاقي الخالدية في مباراة مغلقة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الاتفاق بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، لمواجهة الخالدية البحريني وديًا، في إطار استعداداته لعودة دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف الدولي.

مباراة الاتفاق ضد الخالدية

وتنطلق مباراة فارس الدهناء ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية البحريني، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الاتفاق، وذلك في لقاء ودي مغلق بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير.

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ويأمل ستيفن جيرارد في الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية خلال المباريات الودية، ومعالجة الأخطاء، من أجل الاستعداد بشكل مميز؛ لاستئناف مباريات دوري روشن السعودي.

الاتفاق ضد الخالدية
موعد المباراة – المصدر @Ettifaq

الفريق في دوري روشن

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز مع ستيفن جيرارد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، قبل أن يتعثر في آخر جولتين بتعادل سلبي أمام الأهلي، وخسارة في الوقت القاتل ضد الفتح.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

ويحتل فارس الدهناء المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مواجهتين والخسارة مثلهما، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، واستقبل 11 هدفًا.

الاتفاق - بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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