الاتفاق يُلاقي الخالدية في مباراة مغلقة اليوم

يستعد الاتفاق بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، لمواجهة الخالدية البحريني وديًا، في إطار استعداداته لعودة دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف الدولي.

مباراة الاتفاق ضد الخالدية

وتنطلق مباراة فارس الدهناء ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية البحريني، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الاتفاق، وذلك في لقاء ودي مغلق بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير.

ويأمل ستيفن جيرارد في الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية خلال المباريات الودية، ومعالجة الأخطاء، من أجل الاستعداد بشكل مميز؛ لاستئناف مباريات دوري روشن السعودي.

الفريق في دوري روشن

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز مع ستيفن جيرارد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، قبل أن يتعثر في آخر جولتين بتعادل سلبي أمام الأهلي، وخسارة في الوقت القاتل ضد الفتح.

ويحتل فارس الدهناء المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مواجهتين والخسارة مثلهما، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، واستقبل 11 هدفًا.