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أصيبت صحافية وسط محاولات سكان محليين لإنقاذها

الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين ويقصف مراسلين جنوبي لبنان

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين ويقصف مراسلين جنوبي لبنان
المواطن - فريق التحرير

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أثبت الاحتلال الإسرائيلي أن استهداف الصحفيين هو منهج وسياسة مستمرة لديه، وأنها لا تقف عند حد الاعتداء بالضرب أو الاعتقال بل تصل إلى القتل.

واستهدف قصف إسرائيلي مجموعة من الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، في منطقة علما الشعب جنوبي لبنان.

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وظهرت في مقطع فيديو صحفية مصابة بالقصف وسط محاولات سكان محليين لإنقاذها.

وشنت إسرائيل قصفًا مدفعيًّا على بلدات لبنانية على الحدود بين البلدين، الجمعة، استهدف أطراف بلدات الضهيرة والعديسة وراميا وعيتا الشعب وعلما الشعب، على الحدود الجنوبية للبنان.

وطال القصف الإسرائيلي أحد أبراج المراقبة للجيش اللبناني، على أطراف بلدة الضهيرة، وفق سكاي نيوز.

ورصدت حركة للطيران العسكري الإسرائيلي ولطائرات الاستطلاع، فوق المناطق الحدودية الجنوبية للبنان.

وتتزامن هذه التوترات مع القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، بعد أيام من إطلاق حركة حماس هجومًا غير مسبوق على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل.

استهداف الصحفيين

وقبل يومين قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن ثلاثة صحفيين قتلوا فجر الثلاثاء جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمكان عملهم في غزة.

وخلال مايو العام الماضي كان استهداف الصحفيين غير مسبوق، حيث أصيب عشرات الصحفيين خلال التغطيات في الضفة والقطاع والقدس والداخل المحتل، ولكن المشهد الأبرز كان الاعتداء على مراسلة فضائية الجزيرة جيفارا البديري واعتقالها من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ولا أحد ينسى مع حدث مع قتل المراسلة شيرين أبو عاقلة التي استهدفت خلال تغطيتها اقتحام الاحتلال لمدينة جنين قبل عام من قبل قناص احتلال على نحو متعمّد، هي ومنتج الجزيرة علي السمودي الذي أصيب بالرصاص الحي.

انتهاكات بالجملة

وبحسب تقارير، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية لعرقلة الأحداث الميدانية التي يغطيها الصحفيون على الأرض خلال أحداث غزة أو الضفة الغريبة والاقتحامات في الأقصى، حيث شهد اليوم الجمعة اعتداء جنود الاحتلال على طاقم قناة القاهرة الإخبارية المصرية.

 

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