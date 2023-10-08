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قبل إيداع دفعة أكتوبر الجاري

الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

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تتيح حاسبة الدعم التقديرية الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن الدفعة 71، شاملًا الدعم الإضافي، وفق المحددات والضوابط الجديدة التي تم إقرارها بهدف تأكيد وصول الدعم للفئات المستحقة.

حاسبة الدعم التقديرية

ويمكن الوصول إلى حاسبة الدعم التقديرية من خلال تسجيل الدخول إلى حساب المواطن ومن ثم الانتقال إلى الحاسبة التقديرية وتعبئة الحقول المطلوبة ثم الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن وفق التعديلات الجديدة شاملا الدعم الإضافي.

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مبلغ حساب المواطن

وتضمن التعديلات الجديدة تحد سقف أعلى لمبلغ حساب المواطن يساوي ما تحصل عليه أسرة مكونة من 6 أفراد 3 منهم فوق سن الثامنة عشر، فيما تم تعديل حد الدخل المانع ليصل إلى 20 ألف ريال شهريًا.

تطبيق الضوابط الجديدة

وسيتم تطبيق الضوابط والمحددات الجديدة اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي صدرت لها نتائج الأهلية اليوم وسوف يتم إيداع مخصص الدعم في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء المقبل العاشر من أكتوبر الجاري.

استمرار الدعم الإضافي

وتضمن التوجيه الملكي استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

وصول الدعم إلى مستحقيه

وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م – قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.

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