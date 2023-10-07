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يُعاني الاتحاد من تذبذب الأداء والنتائج

الانتقادات تحاصر نونو سانتو بعد خسارة الديربي

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
الانتقادات تحاصر نونو سانتو بعد خسارة الديربي
المواطن - فريق التحرير

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تعرض المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لانتقادات قوية بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لديربي جدة، وطالبت الجماهير بضرورة رحيله.

الاتحاد يتراجع للمركز الرابع

وخسر الاتحاد ضد الأهلي بالأمس بهدف دون رد في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة؛ ويتراجع إلى المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثالث.

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الأهلي ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

نونو سانتو في مرمى الانتقادات

ونال المدرب البرتغالي انتقادات قوية، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، وكتب رئيس نادي الاتحاد السابق، حاتم باعشن: “مبروك للأهلي.. نونو سانتو أصبح فاقد للحلول داخل الملعب؟”.

وقال الإعلامي محمد العميري: “رضي المحب الاتحادي مكرهاً على الاختيارات الفنية والاستبعاد والإبقاء من بداية الموسم وفضلوا دعم الفريق رغم المخاوف.. الرسالة لإدارة الاتحاد اجلسوا مع سانتو وناقشوه حول قراراته الفنية والانضباطية”.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

وكتب الإعلامي حسين الشريف: “هذا الموسم بكل وضوح، شوط وحيد للعميد أمام الهلال، وبعدها نونو سانتو يترنح بكل خوف وتخبط، خسارة الديربي يتحملها قبل أي أحد، ويقاسمه أشباه نجوم تتملكهم الغطرسة والبطء والتردد”.

وأضاف الصحافي ماجد النفيعي: “هارد لك للعميد ومبروك للراقي.. نونو سانتو يتحمل تبعات الخسارة، حلوله عقيمة في العودة للمباراة، وعدم احترام الخصم هذه نتيجته، بداية من التيفو ونهاية في أرضية الملعب، أسماء وعناصر لم تستطع صناعة الفارق، والروح للفريق غائبة سوى كانتي وفابينيو”.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

وتابع أحمد عسيري: “في النسخة الماضية من الدوري كان الاتحاد منظماً دفاعياً، أما في هذه النسخة الفريق فهو مفكك دفاعيًا وتداخل أدوار في المقدمة والفريق مقصوص الجناحين”.

وواصل أحمد عسيري قائلًا: “فعندما يلعب الاتحاد أمام الفرق المتكتلة دفاعياً لا يستطيع المدرب إيجاد الحلول إبعاد العبود وجوتا، والتمسك في حمدالله وروما خطأ يتحمله نونو سانتو”.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

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