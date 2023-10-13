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إطلاق رحلات دولية إلى دبي هذا العام

البحر الأحمر الدولية تتوقع جذب 450 ألف زائر سنويًّا بالمرحلة الأولى

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
البحر الأحمر الدولية تتوقع جذب 450 ألف زائر سنويًّا بالمرحلة الأولى
المواطن - فريق التحرير

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، جون باغانو، أن يصل عدد الزوار لمشروعي البحر الأحمر وأمالا بعد إنجاز المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل إلى 450 ألف زائر سنويًّا.

3 منتجعات في طور الافتتاح

وقال باغانو في مقابلة مع “العربية”: إن 3 منتجعات في طور الافتتاح التجريبي حاليًّا، وبدأ بالفعل استقبال الضيوف في منتجع “Six Senses”، ونظام الحجز مفتوح الآن في سانت ريجيس و”Six Senses”، و”نحن نقوم بالحجز بالفعل، وسيبدأ وصول الضيوف الأوائل بحلول نهاية هذا الشهر، لذا بحلول نهاية شهر أكتوبر، سيكون لدينا ضيوفنا الأوائل يقيمون في Six Senses وربما في وقت لاحق من نوفمبر”.

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وأوضح أن افتتاح منتجعي سانت ريجيس وريتز كارلتون سيكون على الأرجح في العام المقبل، مشيرًا إلى افتتاح المطار.

عدد الزوار

وعن التوقعات بشأن عدد الزوار، قال الرئيس التنفيذي: إنه بالطبع في العام الأول للتشغيل يكون النمو بطيئًا مع افتتاح 3 منتجعات فقط، والتي تصل سعتهم إلى 250 غرفة فقط وهو رقم ليس بالكبير، ولكن عند افتتاح المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل نتوقع 350 ألف زائر سنويًّا في البحر الأحمر و100 ألف في مشروع أمالا.

وبشأن رحلات الطيران إلى المطار الجديد، قال باغانو: إنه خلال هذا الشهر نتوقع أن يصل عدد رحلات الطيران إلى 5 أسبوعيًّا أغلبها من الرياض وجدة، وفي وقت لاحق هذا العام سنطلق رحلات إلى دبي.

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مطار البحر الأحمر

وقال: إن مطار البحر الأحمر مصمم بسعة تصل إلى مليون مسافر سنويًّا، ومرتبط بسقف بيئي وطبيعي في المنطقة، وتم تقييد التطوير لكي لا يضر بالبيئة، ومع زيادة الزوار الدوليين سيتناسق ذلك مع الافتتاحات المقبلة للمنتجعات.

وتابع: “لا رحلات طيران دون زوار لذلك أعتقد أنه عند افتتاح المرحلة الأولى بالكامل سيكون لدينا 16 فندقًا و3000 غرفة”.

وعن نسبة الإنجاز في آمالا، قال: إن المتوقع إنجاز المشروع في 2027 والمرحلة الأولى في 2024، متابعًا: “لدينا خطط لافتتاح 8 فنادق حاليًّا ونقوم بتصميم وتخطيط لتخصيص المرحلة الثانية من مشروع تريبل باي الأول الذي يمثل نقطة الارتكاز إذا صح التعبير، لمشروع أمالا بأكمله”.

وأشار إلى توقيع اتفاق مع نادي موناكو لليخوت لإدارة نادي اليخوت، ويسير المشروع على الطريق الصحيح وسيكون الافتتاح في 2025.

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