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حشرة سريعة التكاثر وتتغذى على دماء البشر

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ صباحاً
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
المواطن - فريق التحرير

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يعاني آلاف الفرنسيين في مختلف أنحاء البلاد، من مشكلة انتشار حشرة البق بشكل رهيب، واضطرارهم لإلقاء أفرشتهم وأثاثهم في الشوارع.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، وصور تظهر أفرشة وأثاثاً مُلقى في الشوارع. بسبب احتوائه على كميات هائلة من حشرة البق.

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البق يغزو فرنسا

من جهتها، دعت منظمة حماية المستهلك إلى أخذ الحيطة والحذر والوقاية المحلية.

ونشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق انتشار البق في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات.

وأدى انتشار الحشرة إلى بروز نقاش في فرنسا، بعد أن دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات. قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة العام المقبل.

ماذا تعرف عن البق؟

بق الفراش هي حشرات صغيرة بنية اللون مسطحة تتغذى على الدماء وهي النوع الأكثر تأقلمًا على العيش مع البشر منذ عصور بعيدة. تُفضّل بعض الأنواع الأخرى أن تتغذى على عائل بري خصوصًا الخفافيش والطيور.

وبق الفراش هو في الواقعِ حشرة صغيرة غير مجنحة ويتراوحُ طولها ما بين 4 إلى 7 مليمترات، أمّا لونها فيميل إلى البني الداكن وهي بيضاوية الشكل.

وتقوم حشرة البق بمص الدماء أثناء الليل وتُسبّب الحكة الشديدة والحساسية والإرهاق بسبب عدم النوم، حيث تتغذى على الدم خصوصًا أثناء نوم الإنسان ليلًا أو نهارًا في الغرف المظلمة.

انتشار البق

وتضعُ الأنثى حوالي 200 بيضة طوال فترة حياتها، وتحتاجُ الحشرة في المجمَل من شهرين إلى ثلاثة كي تكتمل دورة حياتها.

يستطيعُ بق الفراش العيش من 12 حتى 18 يومًا بدون طعام، ويكفي وجود أنثى واحدة بالمنزل لكي تتواجد بؤرة إصابة جديدة.

سبب الانتشار

عادة قد تخلو المنازل النظيفة من بق الفراش، ومع ذلك فقد يغزو بقّ الفراش هذه المنازل في حالة ما ذهب قاطنوها لفندقٍ أو منزلٍ آخر يعيشُ فيه البق، وخاصة أماكن الإقامة في المناطق الحارة الرطبة وشبة الحارة أو الأماكن الباردة المرتفعة.

وتنتقلُ هذه الحشرات الصغيرة إلى الصناديق والأمتعة، ومما يُساعد على انتشارها أنّ بيضها لا يُرى بالعين المجردة.

وقد تنتشر هذه الحشرة الضارّة كذلك في حالة شراء أثاث مستعمل يتكاثر ويختبئ به بق الفراش وهو ما يُؤدي إلى انتشاره في أماكن جديدة غير موبوءة.

كذلك فإنّ وجود حيوانات أليفة في المنزل كالكلاب والقطط يزيدُ من احتمال تواجد الحشرة لأن البق يتطفّل أساسًا على الإنسان، وإذا لم يجده يتطفل على الحيوانات والطيور وحتى القوارض، كما تكثر أيضًا في المنازل والشقق الفندقية التي يتعدد ساكنوها ويقل تواجد البق في المنازل التي تُقيم بها أسرة واحدة لمدة طويلة.

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