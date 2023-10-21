البكيري: الاتحاد سيذهب مع نونو سانتو للأسوأ

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انتقد الإعلامي محمد البكيري، المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن العميد سيذهب معه للأسوأ.
وقال البكيري: “ليه في كل مرة بعد المباريات وما أكثرها؛ يحاول فيها مدرب الاتحاد نونو سانتو أن يشتت بتصريحاته الهلامية.. انتباه المشجع الاتحادي عن قناعاته الفنية المتخبطة!!”.
وتابع حديثه عن نونو سانتو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “هل يتذكر أحدكم له لو لمرة واحدة أنه تحمل الضغط عن لاعبيه بعد تخبطه، وقال: أنا المسؤول عن خسارة نقاط هذه المباراة مثلًا؟”.
وواصل حديثه قائلًا: “وهو المسؤول فعليًا عن التكتيك والتوظيف الذي يشبه أداء فريق متوسط وليس بحجم بطل الدوري، لقد بات سانتو مكشوفًا.. وسيذهب الفريق معه للأسوأ؛ إن لم يستدرك ما يفعله بهذا الفريق المبتور القوى بمكابرته”.
ولعب التعاون ضد الاتحاد بالأمس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
واكتفت كتيبة نونو سانتو بحصد نقطتين فقط من أصل 9 نقاط متاحة في دوري روشن السعودي، بعد تعادله أمام الفيحاء والتعاون، وخسارته لديربي جدة ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليفقد الصدارة.