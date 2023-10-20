البنتاجون: صواريخ أطلقت من اليمن يعتقد أنها كانت تستهدف إسرائيل

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أسقطت مدمّرة أمريكية في البحر الأحمر الخميس ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدّة أطلقها الحوثيون في اليمن “ويحتمل أنّها كانت موجّهة إلى أهداف في إسرائيل”، على ما أعلن البنتاجون.
وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين: إنّ ثلاثة “صواريخ كروز للهجوم الأرضي وطائرات مسيّرة عدّة” جرى اعتراضها من قبل المدمّرة، مضيفًا أن الهجوم تم شنه من اليمن و”يحتمل أن يكون موجّهًا إلى أهداف في اسرائيل”.
وكانت المدمّرة “يو إس إس كارني” تقوم بدورية في البحر الأحمر في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي بموجب أوامر الرئيس جو بايدن للحفاظ على الاستقرار في ظل الحرب بين اسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وأشار المتحدّث إلى أنّ الصواريخ أُطلقت من اليمن حيث يخوض المتمردون الحوثيون حربًا ضدّ الحكومة اليمنية، بحسب العربية.
ووفق المتحدث لم يسجل سقوط أي إصابات و”لا يمكننا تأكيد ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ، لكنّها أُطلقت من اليمن وكنت تتّجه شمالًا على طول البحر الأحمر”.
وأضاف: “كان ردّنا الدفاعي هو الردّ الذي كنّا سنتّخذه في مواجهة أيّ تهديد مماثل في المنطقة”.
وختم: “لدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا الأوسع في المنطقة وردع التصعيد الإقليمي وتوسّع النزاع الذي بدأ بهجوم حماس على إسرائيل”.