Icon

لقطات لـ سيول تجرف الإبل في وادي بليطيح بتبوك Icon البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من القنبلة الملقاة على اليابان Icon ليونيل ميسي يفوز بـ الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه Icon الهلال ضمن أعلى 50 ناديًا بالعالم من حيث القيمة السوقية Icon 59 شاحنة تدخل من معبر رفح اليوم Icon قصة امرأة طلبت الطلاق فجأة من زوجها بعد عودتها من السوق! Icon إيميليانو مارتينيز يحصد جائزة ياشين Icon أمريكا تواجه الذكاء الاصطناعي بهذه القواعد Icon لقطة مبهرة للبدر في سماء مكة المكرمة Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من القنبلة الملقاة على اليابان

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من القنبلة الملقاة على اليابان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ذكرت قناة “فوكس نيوز”، أن البنتاجون يسعى لتطوير قنبلة نووية جديدة أقوى 24 مرة من تلك التي ألقيت على اليابان، كما يعتزم الحصول على موافقة الكونجرس وتخصيص الأموال لذلك.

قنبلة نووية

وأوضحت “فوكس نيوز” الآتي: “قررت الولايات المتحدة تصنيع أسلحة نووية ستكون أقوى 24 مرة من القنبلة التي أسقطتها على اليابان، ويعتزم البنتاجون الحصول على موافقة الكونجرس وتخصيص الأموال لتطوير القنبلة النووية B61-13”.

قد يهمّك أيضاً
توضيح من حساب المواطن للمسجلين بعد 10 سبتمبر

توضيح من حساب المواطن للمسجلين بعد 10 سبتمبر

رهائن إسرائيليات يهاجمن نتنياهو : هل تريد أن تقتلنا أوقف النار وأنقذ حياتنا!

رهائن إسرائيليات يهاجمن نتنياهو : هل تريد أن تقتلنا أوقف النار وأنقذ...

وقال مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء، جون بلامب، في بيان: “إن إعلان اليوم يعكس البيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات المتزايدة”.

وأضاف: “تقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية مواصلة تقييم القدرات التي نحتاجها ونشرها لردع الهجمات الإستراتيجية والرد عليها بشكل موثوق، إذا لزم الأمر، وطمأنة حلفائنا”.

ووفقًا للبنتاجون، “سيستخدم مشروع B61-13 قدرات الإنتاج الراسخة التي تدعم المشروع السابق للقنبلة B61-12، مع ميزات السلامة والأمن والدقة الحديثة لتلك الذخيرة، ولكن مع إنتاجية أعلى بكثير لنموذج B61-7”.

ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات في جميع أنحاء العالم، حيث أجرت الولايات المتحدة تجربة شديدة الانفجار بموقع للتجارب النووية في ولاية نيفادا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في وقت سابق، أنه في حال أجرت الولايات المتحدة تجارب في ولاية نيفادا، فهذا يعتبر خطوة نحو التصعيد من جانبها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بنك SNB الراعي الأكبر لموسم الرياض بعقد يتجاوز الـ 100 مليون ريال
الترفيه

بنك SNB الراعي الأكبر لموسم الرياض بعقد...

الترفيه
وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف

وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

وظائف
جماهير النصر للاعبين: اهزموا الدحيل في الذكرى الـ68
الرياضة

جماهير النصر للاعبين: اهزموا الدحيل في الذكرى...

الرياضة
ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية فلسطين
تكنولوجيا

ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية...

تكنولوجيا
افتتاح تقاطع المنسك في منطقة عسير بطول 4.48 كيلومترات
السعودية اليوم

افتتاح تقاطع المنسك في منطقة عسير بطول...

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن 8...

حصاد اليوم
دعم ساند للمواطنين المتعطلين وفق 5 حالات
أخبار رئيسية

دعم ساند للمواطنين المتعطلين وفق 5 حالات

أخبار رئيسية
الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة
حصاد اليوم

الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف إدارية...

حصاد اليوم