التأمينات: الحد الأقصى لأجر الاشتراك للسعوديين 45 ألف ريال

كشفت التأمينات الاجتماعية عن الحدود الدنيا والقصوى لأجر الاشتراك الشهري للمواطنين السعوديين الخاضعين لأنظمة التأمينات.

الاشتراك في التأمينات

وتلقى حساب العناية بالعملاء استفسارًا من صاحب منشأة قال فيه:” كصاحب منشأة ما هو أقل حد لراتب موظف أقدر أسجله علماً بأن الموظف يعمل جزئياً وعن بعد؟”

وردت عليه بالقول: “يتم تسجيل الأجر حسب العقد الموقع المتفق عليه بين المشترك وصاحب العمل علما بأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك للسعوديين هو 1500 ريال. والحد الأعلى لأجر الاشتراك هو 45000 ريال”.

استبعاد المشترك

وفي سياق متصل أفاد حساب خدمة العملاء بأنه يجب على مالك المنشأة تسجيل الاستبعاد فور انتهاء العلاقة التعاقدية عبر الخدمات الإلكترونية (تأميناتي أعمال)، علماً بأن مهلة تسجيل الاستبعاد تنتهي في اليوم الأخير من شهر انتهاء العلاقة التعاقدية مع المشترك.

خطوات التقديم