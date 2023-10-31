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يتم الصرف في الأول من كل شهر ميلادي

التأمينات تحدد موعد صرف المعاشات لجميع المستفيدين

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
التأمينات تحدد موعد صرف المعاشات لجميع المستفيدين
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إيداع المعاش لشهر نوفمبر.

وقالت التأمينات، عبر حسابها في منصة “إكس”: “يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي”.

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موعد صرف المعاشات

وأوضحت التأمينات، أن المستحقات تصرف لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي، وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.

في حين يتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.

وفي وقت سابق، كشفت التأمينات الاجتماعية عن الحدود الدنيا والقصوى لأجر الاشتراك الشهري للمواطنين السعوديين الخاضعين لأنظمة التأمينات.

الاشتراك في التأمينات

وتلقى حساب العناية بالعملاء استفسارًا من صاحب منشأة قال فيه:” كصاحب منشأة ما هو أقل حد لراتب موظف أقدر أسجله علماً بأن الموظف يعمل جزئياً وعن بعد؟”

وردت عليه بالقول: “يتم تسجيل الأجر حسب العقد الموقع المتفق عليه بين المشترك وصاحب العمل علما بأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك للسعوديين هو 1500 ريال. والحد الأعلى لأجر الاشتراك هو 45000 ريال”.

استبعاد المشترك

وفي سياق متصل أفاد حساب خدمة العملاء بأنه يجب على مالك المنشأة تسجيل الاستبعاد فور انتهاء العلاقة التعاقدية عبر الخدمات الإلكترونية (تأميناتي أعمال)، علماً بأن مهلة تسجيل الاستبعاد تنتهي في اليوم الأخير من شهر انتهاء العلاقة التعاقدية مع المشترك.

خطوات التقديم

  • تسجيل الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال.
  • اختيار المنشأة.
  • عبر ملف المنشأة، الضغط على أيقونة المشتركين
  • اختيار المشترك المراد استبعاده، ويمكن البحث عنه برقم الهوية الوطنية وعبر ملف المشترك، الضغط على الخيارات (ثلاث نقاط).
  • اختيار استبعاد هنا يجب إكمال بيانات الاستبعاد واختيار تاريخ الاستبعاد الفعلي بما لا يتجاوز 24 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب.
  • اختيار سبب الاستبعاد: إذا كان تاريخ الاستبعاد يتجاوز الشهر السابق للشهر الحالي، فيجب إرفاق المستندات التالية:
    – مستند إثبات نهاية علاقة العمل
    – نموذج عمليات المشترك
  • تقديم الطلب

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