التأمينات توضح شروط تسجيل عقدي عمل بدوام كامل تراجع الدبابات الإسرائيلية من شارع صلاح الدين ليلة عبدالمجيد عبدالله مميزة في بوليفارد وورلد رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية هيئة الطرق: نسبة إنجاز طريق “الخرمة – رنية – بيشة” بلغت 97% الملاكم العالمي تايسون فيوري: السعودية مكان آمن للغاية وشعبها ودود موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة موعد مباريات اليوم الاثنين إنقاذ سيدة وجنينها من حمل عالي الخطورة في مستشفى الرس عبدالرحمن بن مساعد لـ مرتزقة الإعلام: لن تؤثر قيد أنملة .. كان غيرك أشطر!
كشفت التأمينات الاجتماعية عن حالة تسجيل المشترك بعقدين عمل مستقلين دوامًا كاملًا في كل منهما.
وتلقت العناية بالعملاء استفسارًا من أحد المواطنين قال فيه :” هل أستطيع تسجيل عقدي عمل دوامًا كاملًا؟” وردت عليه بالقول:” نظام التأمينات يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، ويمكن الاطلاع على المادة رقم 20 من لائحة التسجيل والاشتراكات.
ولفتت إلى أنه يجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.
وتتيح التأمينات التحقق من الحالة الاجتماعية للجهات أو الأفراد سواء كان (رجلًا أو امرأة) الاستعلام عن الحالة الوظيفية لدى المؤسسة والتأكد من اشتراكه في نظام التقاعد (العسكري – المدني) أو نظام التأمينات الاجتماعية. من خلال الخطوات التالية :
وفي سياق متصل أكدت المؤسسة أنه يجب على مالك المنشأة تسجيل الاستبعاد فور انتهاء العلاقة التعاقدية عبر الخدمات الإلكترونية علمًا بأن مهلة تسجيل الاستبعاد تنتهي في اليوم الأخير من شهر انتهاء العلاقة التعاقدية مع المشترك.