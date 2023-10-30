التأمينات توضح شروط تسجيل عقدي عمل بدوام كامل

كشفت التأمينات الاجتماعية عن حالة تسجيل المشترك بعقدين عمل مستقلين دوامًا كاملًا في كل منهما.

الجمع بين وظيفتين

وتلقت العناية بالعملاء استفسارًا من أحد المواطنين قال فيه :” هل أستطيع تسجيل عقدي عمل دوامًا كاملًا؟” وردت عليه بالقول:” نظام التأمينات يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، ويمكن الاطلاع على المادة رقم 20 من لائحة التسجيل والاشتراكات.

ولفتت إلى أنه يجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.

التحقق من الحالة الوظيفية

وتتيح التأمينات التحقق من الحالة الاجتماعية للجهات أو الأفراد سواء كان (رجلًا أو امرأة) الاستعلام عن الحالة الوظيفية لدى المؤسسة والتأكد من اشتراكه في نظام التقاعد (العسكري – المدني) أو نظام التأمينات الاجتماعية. من خلال الخطوات التالية :