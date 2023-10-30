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التأمينات توضح شروط تسجيل عقدي عمل بدوام كامل

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
التأمينات توضح شروط تسجيل عقدي عمل بدوام كامل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت التأمينات الاجتماعية عن حالة تسجيل المشترك بعقدين عمل مستقلين دوامًا كاملًا في كل منهما.

الجمع بين وظيفتين

وتلقت العناية بالعملاء استفسارًا من أحد المواطنين قال فيه :” هل أستطيع تسجيل عقدي عمل دوامًا كاملًا؟” وردت عليه بالقول:” نظام التأمينات يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، ويمكن الاطلاع على المادة رقم 20 من لائحة التسجيل والاشتراكات.

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ولفتت إلى أنه يجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.

التحقق من الحالة الوظيفية

وتتيح التأمينات التحقق من الحالة الاجتماعية للجهات أو الأفراد سواء كان (رجلًا أو امرأة) الاستعلام عن الحالة الوظيفية لدى المؤسسة والتأكد من اشتراكه في نظام التقاعد (العسكري – المدني) أو نظام التأمينات الاجتماعية. من خلال الخطوات التالية :

  1. ​الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”
  2. إدخال رقم الهوية الوطنية.
  3. إدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف المسجل في أبشر.
  4. النقر على زر “إرسال​”

الاستبعاد من التأمينات

وفي سياق متصل أكدت المؤسسة أنه يجب على مالك المنشأة تسجيل الاستبعاد فور انتهاء العلاقة التعاقدية عبر الخدمات الإلكترونية علمًا بأن مهلة تسجيل الاستبعاد تنتهي في اليوم الأخير من شهر انتهاء العلاقة التعاقدية مع المشترك.

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