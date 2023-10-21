التأمينات: مكافأة تمهير لا تؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي

أكدت التأمينات الاجتماعية أن مكافأة تمهير لا تؤثر في استحقاق الفرد للمعاش التقاعدي، بالنسبة للمستفيدين من نظام التقاعد المدني.

حالات إيقاف المعاش التقاعدي

وكان حساب العناية بالعملاء تلقى سؤالًا من أحد المستفيدين يتلقى معاش التقاعد الخاص بوالده وقام بالتسجيل في تمهير ويسأل عن تأثير ذلك.

ورد عليه الحساب بالقول: مكافأة تمهير لا تؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي، كما يتم إيقاف المعاش للمستفيد في الحالات التالية :

برنامج تمهير

يذكر أن برنامج تمهير هو أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ويهدف إلى تهيئة الخريجين والخريجات للالتحاق بسوق العمل بتدريبهم وتأهيلهم ، إضافةً إلى صرف مكافآت شهرية.

والبرنامج مخصص لحديثي التخرج السعوديين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية أو الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.