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حصة السيدات 33 % من إجمالي سجلات المؤسسات

التجارة : إصدار 83 ألف سجل تجاري بالربع الثالث من 2023

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
التجارة : إصدار 83 ألف سجل تجاري بالربع الثالث من 2023
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وزارة التجارة النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثالث من العام 2023، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و371 ألف سجل تجاري.

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حصة الشباب

وتناولت النشرة تفصيلاً للسجلات التجارية القائمة، حيث استحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 33% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.

وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 12% بنهاية الربع الثالث 2023.

نمو السجلات التجارية

وسلطت الوزارة من خلال النشرة الربعية الضوء على نمو السجلات التجارية في عدد من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030 مثل القطاعات التقنية المتمثلة في عدد من الأنشطة من أبرزها: حلول التقنية المالية، والطب الاتصالي، وبرمجة البرمجيات الخاصة، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، والعقار، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

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