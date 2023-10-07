Icon

فهد عطيف يحتفل بتوقيع كتابه بمعرض الرياض الدولي للكتاب Icon السعودية: نتابع التطورات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وندعو لوقف التصعيد فوراً Icon مقترحان يقللان الحوادث المرورية ويسهلان مهمة سائقي المركبات Icon التجمهر حول المشاهير بـ الإيجار! Icon عودة سلمان الفرج والمالكي الأبرز بقائمة الأخضر Icon الأهلي يواصل تفوقه في الديربي بالجوهرة Icon بديل نيمار في مباراة الأخدود ضد الهلال Icon نونو سانتو يُعاني أمام الكبار Icon فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي Icon الانتقادات تحاصر نونو سانتو بعد خسارة الديربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تركي الذيابي كشف الفكرة

التجمهر حول المشاهير بـ الإيجار!

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
التجمهر حول المشاهير بـ الإيجار!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

“التجمهر بالإيجار” وكلما زاد المبلغ المدفوع كثر المعجبين حول المشهور، هي فكرة تداولها البعض منذ فترة طويلة بشأن وجود تجمهرات حول بعض المشاهير في الأماكن العامة، حيث يتم تصويرها ليبدو المشهور وكأنه مؤثر وله جمهور كبير في أرض الواقع للمتاجرة باسمه بشكل أكبر وبالتالي الحصول على ربح أكثر.

وفي هذا السياق، علق مشهور سناب شات، تركي الذيابي على فكرة التجمهر حول المشاهير في المجمعات والأماكن العامة.

قد يهمّك أيضاً
نجم وولفرهامبتون يُعاقب جوارديولا ومانشستر سيتي

نجم وولفرهامبتون يُعاقب جوارديولا ومانشستر سيتي

القتل الرحيم لـ 90% من قرود البابون في السعودية هو الحل

القتل الرحيم لـ 90% من قرود البابون في السعودية هو الحل

تجربة عملية

وقال الذيابي: “ترى الموضوع كذب واحتيالات، المشاهير اللي يجتمع عليهم الناس وقت الإعلانات أثارهم الريال، ممكن يجيك 5 و6 وحتى 20 شخصًا، في مكاتب تجيبلك جماهير مقابل أموال في نصف ساعة ويتجمهرون ويسلمون عليك كأنهم جمهورك”.

كما أجرى الذيابي مكالمة مع إحدى الشركات المسؤولة عن جلب الحضور، قائلًا: “عندي إعلان وأبي حضور لي”، فرد عليه المسؤول: “الشخص بـ 200 ريال، ولو بغيت مثلًا 200 شخص، يكون إجمالي السعر 40 ألف”، حيث أكمل المسؤول بالشركة خلال المكالمة: “أقل عدد نوفره يكون 150 شخصًا، وهو مناسب للإعلان”.

ويسعى مشاهير الفلس جاهدين للفت الأنظار إليهم بأي شكل وبكل طريقة، وسط غضب متواصل من المواطنين الذين يتخوفون من اتخاذ الأجيال الجديدة من هؤلاء المشاهير قدوة لهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

وظائف
جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده
السعودية اليوم

جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على...

السعودية اليوم
الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
السعودية اليوم

الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات...

السعودية اليوم
جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية
الرياضة

جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في...

الرياضة
سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك
الرياضة

سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد...

الرياضة
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة
أخبار أمنية

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في...

أخبار أمنية
يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا
الرياضة

يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج...

الرياضة