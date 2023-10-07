التجمهر حول المشاهير بـ الإيجار!

“التجمهر بالإيجار” وكلما زاد المبلغ المدفوع كثر المعجبين حول المشهور، هي فكرة تداولها البعض منذ فترة طويلة بشأن وجود تجمهرات حول بعض المشاهير في الأماكن العامة، حيث يتم تصويرها ليبدو المشهور وكأنه مؤثر وله جمهور كبير في أرض الواقع للمتاجرة باسمه بشكل أكبر وبالتالي الحصول على ربح أكثر.

وفي هذا السياق، علق مشهور سناب شات، تركي الذيابي على فكرة التجمهر حول المشاهير في المجمعات والأماكن العامة.

تجربة عملية

وقال الذيابي: “ترى الموضوع كذب واحتيالات، المشاهير اللي يجتمع عليهم الناس وقت الإعلانات أثارهم الريال، ممكن يجيك 5 و6 وحتى 20 شخصًا، في مكاتب تجيبلك جماهير مقابل أموال في نصف ساعة ويتجمهرون ويسلمون عليك كأنهم جمهورك”.

كما أجرى الذيابي مكالمة مع إحدى الشركات المسؤولة عن جلب الحضور، قائلًا: “عندي إعلان وأبي حضور لي”، فرد عليه المسؤول: “الشخص بـ 200 ريال، ولو بغيت مثلًا 200 شخص، يكون إجمالي السعر 40 ألف”، حيث أكمل المسؤول بالشركة خلال المكالمة: “أقل عدد نوفره يكون 150 شخصًا، وهو مناسب للإعلان”.

ويسعى مشاهير الفلس جاهدين للفت الأنظار إليهم بأي شكل وبكل طريقة، وسط غضب متواصل من المواطنين الذين يتخوفون من اتخاذ الأجيال الجديدة من هؤلاء المشاهير قدوة لهم.