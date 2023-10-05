Icon

57 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة في مختلف المناطق Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 192 ريالاً Icon الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 خطوة مميزة نحو الريادة العالمية Icon كبار مستشاري بايدن يزورون السعودية Icon سحب ممطرة وسماء غائمة على 7 مناطق Icon آثار استيطان بشري منذ عصر الهولوسين بجبل عراف في حائل Icon أبل تصدر تحديثًا لنظام تشغيل آيفون 15 Icon فيديو نادر قبل 27 عامًا لطلاب متخرجين من مدرسة بالرياض Icon تصدعات وتآكل في سدود السيول بإحدى المدن الليبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم

الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 خطوة مميزة نحو الريادة العالمية

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ صباحاً
الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 خطوة مميزة نحو الريادة العالمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نال قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بنيته الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، إشادة كبيرة من الوسط الرياضي، وأشادوا بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة.

السعودية تعتزم الترشح لاستضافة المونديال

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي.

قد يهمّك أيضاً
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحتفل بإطلاق “معجم الرياض”

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحتفل بإطلاق “معجم الرياض”

عزوف المستهلكين حول العالم عن شراء الألماس والمجوهرات

عزوف المستهلكين حول العالم عن شراء الألماس والمجوهرات

مونديال 2030
كأس البطولة – المصدر fifa

إشادة بخطوة الترشح لتنظيم كأس العالم 2034

وعلق الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “معكم.. أحلامنا واقع.. اليوم نبدأ فصلًا جديدًا في تاريخ كرة القدم السعودية مع إعلان نية ترشّح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034“.

وكتب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن الترشح لاستضافة كأس العالم 2034: “دعم مستمر وتمكين لا محدود من قيادتنا للقطاع الرياضي، خطوة تواكب مسيرة التطور والإلهام التي نعيشها في السعودية”.

كأس العالم 2030
كأس البطولة – المصدر @fifamedia

وقال أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم: “خطوة جديدة وتأكيد على الدعم المستمر من قيادتنا للقطاع الرياضي.. برؤية السعودية الطموحة وشغف شعبها في كرة القدم، ستكون نسخة استثنائية بإذن الله”.

ومن جانبه، علق المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، الدكتور رجاء الله السلمي، على ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، قائلًا: “خطوة مميزة لرياضة وطننا العظيم نحو الريادة العالمية”.

افتتاح كأس العالم 2022
كأس البطولة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اعتقال مصرية هاربة من 103 سنوات سجن
غرائب

اعتقال مصرية هاربة من 103 سنوات سجن

غرائب
مدرب أُحد: نقل المباراة ضد النصر جعلنا نُعاني
الرياضة

مدرب أُحد: نقل المباراة ضد النصر جعلنا...

الرياضة
مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن لفض شراكة الصدارة
الرياضة

مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن لفض...

الرياضة
تحرك القطب المغناطيسي الشمالي للأرض
غرائب

تحرك القطب المغناطيسي الشمالي للأرض

غرائب
الكشف عن المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2023 اليوم
الرياضة

الكشف عن المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية...

الرياضة
ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A/A-1
السعودية اليوم

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني...

السعودية اليوم
انطلاق برنامج اكتشاف المواهب في تبوك غدًا
الرياضة

انطلاق برنامج اكتشاف المواهب في تبوك غدًا

الرياضة
منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة مع أوروبا
تقارير

منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي يؤسس لمرحلة اقتصادية...

تقارير