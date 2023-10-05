الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 خطوة مميزة نحو الريادة العالمية

نال قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بنيته الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، إشادة كبيرة من الوسط الرياضي، وأشادوا بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة.

السعودية تعتزم الترشح لاستضافة المونديال

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي.

إشادة بخطوة الترشح لتنظيم كأس العالم 2034

وعلق الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “معكم.. أحلامنا واقع.. اليوم نبدأ فصلًا جديدًا في تاريخ كرة القدم السعودية مع إعلان نية ترشّح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034“.

وكتب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن الترشح لاستضافة كأس العالم 2034: “دعم مستمر وتمكين لا محدود من قيادتنا للقطاع الرياضي، خطوة تواكب مسيرة التطور والإلهام التي نعيشها في السعودية”.

وقال أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم: “خطوة جديدة وتأكيد على الدعم المستمر من قيادتنا للقطاع الرياضي.. برؤية السعودية الطموحة وشغف شعبها في كرة القدم، ستكون نسخة استثنائية بإذن الله”.

ومن جانبه، علق المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، الدكتور رجاء الله السلمي، على ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، قائلًا: “خطوة مميزة لرياضة وطننا العظيم نحو الريادة العالمية”.