ولي العهد لـ ماكرون: يجب وقف التصعيد في غزة واحترام القانون الدولي روسيا والسعودية تواصلان تنسيق أسعار النفط وسط أزمة الشرق الأوسط تقنية البنات بالباحة تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م يوتيوب ينتهج سياسات جديدة لعرض الإعلانات هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟ وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 224.23 ريال سحب وأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق
أعلنت الهيئة العامة للترفيه بدء التقديم (رجال / نساء) في البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف من خلال مبادرة (صنّاع السعادة) النسخة الثانية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف.
– عدد أكثر من 600 مستفيد.
– حديثو التخرج والباحثين عن عمل.
– برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف مدته سنة مع حصـــول الطالــب علــى مــكافأة شهــــرية أثنـــاء البرنـامــج وفقــاً للآليـــــات المعتمدة.
– إدارة الوجهات الترفيهية.
– الصحة والسلامة والتشغيل في الفعاليات.
– تصميم تجربة ترفيهية.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حديث التخرج.
3- ليس على رأس عمل عند بدء البرنامج.
4- أن يكون متوافقاً مع متطلبات هدف.
1- شهادة مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
2- مكافأة شهرية.
3- لغة انجليزية.
4- وظيفة بعد الانتهاء من البرنامج.
5- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا