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من خلال مبادرة صنّاع السعادة

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه بدء التقديم (رجال / نساء) في البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف من خلال مبادرة (صنّاع السعادة) النسخة الثانية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف.

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العدد المستهدف:

– عدد أكثر من 600 مستفيد.

الفئة المستهدفة:

– حديثو التخرج والباحثين عن عمل.

نبذة عن البرنامج

– برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف مدته سنة مع حصـــول الطالــب علــى مــكافأة شهــــرية أثنـــاء البرنـامــج وفقــاً للآليـــــات المعتمدة.

مسارات البرنامج:

– إدارة الوجهات الترفيهية.
– الصحة والسلامة والتشغيل في الفعاليات.
– تصميم تجربة ترفيهية.

معايير القبول:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حديث التخرج.
3- ليس على رأس عمل عند بدء البرنامج.
4- أن يكون متوافقاً مع متطلبات هدف.

مزايا البرنامج

1- شهادة مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
2- مكافأة شهرية.
3- لغة انجليزية.
4- وظيفة بعد الانتهاء من البرنامج.
5- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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