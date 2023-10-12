الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بدء التقديم (رجال / نساء) في البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف من خلال مبادرة (صنّاع السعادة) النسخة الثانية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف.

العدد المستهدف:

– عدد أكثر من 600 مستفيد.

الفئة المستهدفة:

– حديثو التخرج والباحثين عن عمل.

نبذة عن البرنامج

– برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف مدته سنة مع حصـــول الطالــب علــى مــكافأة شهــــرية أثنـــاء البرنـامــج وفقــاً للآليـــــات المعتمدة.

مسارات البرنامج:

– إدارة الوجهات الترفيهية.

– الصحة والسلامة والتشغيل في الفعاليات.

– تصميم تجربة ترفيهية.

معايير القبول:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حديث التخرج.

3- ليس على رأس عمل عند بدء البرنامج.

4- أن يكون متوافقاً مع متطلبات هدف.

مزايا البرنامج

1- شهادة مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

2- مكافأة شهرية.

3- لغة انجليزية.

4- وظيفة بعد الانتهاء من البرنامج.

5- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا