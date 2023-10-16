التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩ التخصصي الاثنين المقبل

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في مركز قياس عن موعد التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩ التخصصي لشاغلي الوظائف التعليمية.

التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩

وقالت الهيئة ردًا على سؤال حول موعد التسجيل في الاختبارات إنه اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر الجاري سيتاح التسجيل لمن هم على رأس العمل من الرجال في حين يتاح للجميع من يوم 25 أكتوبر.

أما بالنسبة للنساء فسيتاح التسجيل لمن هن على رأس العمل في يوم 30 أكتوبر ويفتح لباقي المستفيدات يوم 1 نوفمبر المقبل ويستمر التسجيل للجميع الرجال والنساء حتى يوم 24 يناير المقبل.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

مدة سريان الرخصة

ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.