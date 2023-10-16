التشكيل الرسمي لـ مباراة مصر والجزائر

كشف المدربان، البرتغالي روي فيتوريا والجزائري جمال بلماضي، تشكيلة فريقي مصر والجزائر استعدادًا للمباراة الودية التي تنطلق بعد قليل في الإمارات.

مصر والجزائر

وجاء تشكيل المنتخب المصري مكونًا من: ” محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد”.

أما تشكيل المنتخب الجزائري فجاء مكونًا من: ” ماندريا، عطال، بن سبعيني، ماندي، توبة، زروقي، فيغولي، رياض محرز، شيبي، جوري، بن رحمة”.

وستنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على قناتي On Time Sports المصرية وأبو ظبي الرياضية.

وتُعتبر مباريات المنتخبين، ضمن كلاسيكيات المنتخبات العربية حيث تحمل الإثارة والمتعة سواء كان اللقاء رسميًا أو وديًا.

تاريخ المواجهات

وسبق للمنتخب الجزائري أن لعب ضد مصر في 30 مباراة في مختلف المسابقات الرسمية والودية منهم 5 مباريات في كأس أمم إفريقيا و7 مباريات في تصفيات كأس العالم و4 مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، و8 مباريات ودية ومباراة في دورة الألعاب الإفريقية ومباراتين في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية.

التفوق كان من نصيب المنتخب الجزائري في تلك المواجهات، حيث فاز في 11 مباراة، مقابل 9 انتصارات للمنتخب المصري، بينما كان التعادل حاضرًا في 10 مباريات.