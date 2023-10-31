أعلن المديران الفنيان فوك رازوفيتش والبرتغالي نونو سانتو، عن التشكيل الرسمي لمباراة الفيحاء والاتحاد التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة الفيحاء والاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء والاتحاد، عند الساعة 5:45 مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد نجح في الفوز على الرياض بنتيجة 2\1، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما صعد الاتحاد بصعوبة بعد تجاوز عقبة الخلود بركلات الترجيح.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفريق البرتقالي في مباراة الفيحاء والاتحاد، كالتالي؛ ستويكوفيتش، غيسلان كونان، حسين الشويش، مخير الرشيدي، محمد البقعاوي، ريكردو ريلر، عبدالرحمن السفري، جوكو سيمروت، فاشون ساكالا، هنري أونيكورو وأنطوني نواكايمي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، حسن كادش، لويز فيليبي، مدالله العليان، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، نغولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.