التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد مالي

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يستعد المنتخب السعودي غدًا لمواجهة مالي في ثاني اللقاءات الودية للأخضر في معسكر البرتغال المقام حاليًّا خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر.
وتبدأ المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب بورتيماو في البرتغال، كما تُنقل المباراة عبر “القنوات الرياضية السعودية”.
ومن المتوقع اختيار المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني تشكيلًا مكونًا من: “محمد العويس، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، فهد المولد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان”.
وفي مواجهة نيجيريا الجمعة الماضية، تعادل المنتخب السعودي مع المنتخب الإفريقي بنتيجة 2/ 2، وذلك في لقاء ودي أُقيم على ملعب بورتيماو.
وبعد ذلك، نجح سلمان الفرج في إحراز الهدف الأول لـ منتخب السعودية في شباك منتخب نيجيريا، وذلك بعد دخوله للمباراة بـ 15 دقيقة ومع بداية الشوط الثاني.
وكان الفرج حل بديلًا للاعب فيصل الغامدي في الدقيقة الـ 45 ليسجل بعدها هدف التقدم للأخضر من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 60.
ثم سجل منتخب نيجيريا هدفه الأول عبر اللاعب عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 72.
ثم أضاف منتخب نيجيريا الهدف الثاني عبر اللاعب إيناتشو في الدقيقة الـ81، بعد خطأ في التمرير من اللاعب عبدالله الحمدان.
وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سجل محمد كنو الهدف الثاني للمنتخب السعودي.