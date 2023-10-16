Icon

محمد صلاح يقود تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجزائر Icon 2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها Icon ملاحظتان على توكلنا خدمات بشأن البطاقة الرقمية ورخصة السير Icon أهم مميزات أول سيارة دفع رباعي بالعالم تعمل بالطاقة الشمسية Icon المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد مالي Icon التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد مالي Icon ذئب يتجول في مستوصف الوفرة بالكويت Icon ليجا وجهة سياحية جديدة مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والتصاميم الفريدة Icon قرار جديد يحسم مصير جوتا مع الاتحاد Icon مقطع مطاردة خنزير بري تم تصويره خارج السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
المباراة تقام غدًا

التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد مالي

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٤ مساءً
التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد مالي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد المنتخب السعودي غدًا لمواجهة مالي في ثاني اللقاءات الودية للأخضر في معسكر البرتغال المقام حاليًّا خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب بورتيماو في البرتغال، كما تُنقل المباراة عبر “القنوات الرياضية السعودية”.

قد يهمّك أيضاً
تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.. 5 مستهدفات رئيسية

تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.. 5 مستهدفات رئيسية

وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

المنتخب السعودي

ومن المتوقع اختيار المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني تشكيلًا مكونًا من: “محمد العويس، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، فهد المولد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان”.

وفي مواجهة نيجيريا الجمعة الماضية، تعادل المنتخب السعودي مع المنتخب الإفريقي بنتيجة 2/ 2، وذلك في لقاء ودي أُقيم على ملعب بورتيماو.

العمري أوبا - المنتخب السعودي

السعودية ونيجيريا

وبعد ذلك، نجح سلمان الفرج في إحراز الهدف الأول لـ منتخب السعودية في شباك منتخب نيجيريا، وذلك بعد دخوله للمباراة بـ 15 دقيقة ومع بداية الشوط الثاني.

وكان الفرج حل بديلًا للاعب فيصل الغامدي في الدقيقة الـ 45 ليسجل بعدها هدف التقدم للأخضر من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 60.

ثم سجل منتخب نيجيريا هدفه الأول عبر اللاعب عبدالإله العمري بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 72.

ثم أضاف منتخب نيجيريا الهدف الثاني عبر اللاعب إيناتشو في الدقيقة الـ81، بعد خطأ في التمرير من اللاعب عبدالله الحمدان.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، سجل محمد كنو الهدف الثاني للمنتخب السعودي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه
آخر الاخبار

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب...

آخر الاخبار
خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف
الرياضة

خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف

الرياضة
أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا
الرياضة

أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز...

الرياضة
أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة...

الرياضة
مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي
السعودية اليوم

مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن

وظائف
تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا
العالم

تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا

العالم
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3 مليون ريال
السوق

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3...

السوق