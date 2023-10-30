التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لمواجهة فريق الحزم مساء اليوم في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتنطلق المباراة مساء اليوم في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض، كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC HD.
وسيكون التشكيل المتوقع لأزرق الرياض مكونًا من: “محمد العويس، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك، روبن نيفيز، محمد كنو، ناصر الدوسري، ميتروفيتش، مالكوم، سافيتش”.
ومن المتوقع غياب سالم الدوسري عن مباراة الحزم كونه سيسافر لقطر لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2022.
وفي سياق آخر، طالبت جماهير نادي الهلال، بحضور كثيف لها في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، وذلك بمناسبة مواجهة نادي الحزم اليوم الاثنين في دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكتبت جماهير الأزرق عبر منصة “إكس”: “نبي 60 ألف في الدرة”.
وكان الأزرق فاز على نادي الجبلين بهدف دون رد في دور الـ32 من البطولة يوم 25 سبتمبر الماضي.