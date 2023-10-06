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ضمن منافسات الجولة التاسعة

التشكيل المتوقع لـ ديربي جدة اليوم

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
التشكيل المتوقع لـ ديربي جدة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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استقر المديران الفنيان البرتغالي نونو سانتو والألماني ماتياس يايسله، على تشكيل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي، حيث سيدفعان بالقوة الضاربة منذ بداية اللقاء.

موعد ديربي جدة

وينطلق ديربي جدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وقبل ديربي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز السابع بـ16 نقطة.

مباراة الاتحاد والأهلي - ديربي جدة
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

التشكيل المتوقع للاتحاد والأهلي

ويتوقع أن يعود النجم الفرنسي كريم بنزيما لتشكيل الاتحاد الأساسي في ديربي جدة اليوم، بعدما أبعدته الإصابة عن الفريق مؤخرًا، فيما تُثير الشكوك حول مشاركة النجم آلان سانت ماكسيمان مع الأهلي.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد ديربي جدة بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، حسن كادش، فيليبي، مهند الشنقيطي، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، إيغور كورونادو، عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، عبدالله العمار، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، علي مجرشي، محمد المجحد، فرانك كيسيه، سيمحان النابت، غابرييل فيغا، رياض محرز وفيرمينو.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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