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في الجولة الـ11 من دوري روشن

التشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣١ مساءً
التشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق غدًا قمة الهلال والأهلي، في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين ضمن مباريات موسم 2023/ 2024.

الهلال والأهلي

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الملك فهد الدولي وتُنقل عبر قنوات SSC HD , QQ SPORTS LIVE , SHAHID VIP.

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وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: “بونو، البليهي، البريك، كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري”.

أما تشكيل الأهلي المتوقع فسيكون مكونًا من: “ميندي، الخريجي، إيبانيز، عبدالباسط هندي، العمار، المجحد، كيسيه، جابري، محرز، البريكان، فيرمينو”.

وفي اليوم، تبدأ مباريات الجولة الـ11 بمواجهتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الخليج ضد التعاون على إستاد الأمير محمد بن فهد، ويُلاقي ضمك نظيره الأخدود على ملعب نادي ضمك.

وفي المواجهة الثالثة، يلعب الاتحاد ضد نظيره الحزم، عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

الهلال والأهلي

ترتيب دوري روشن بعد 10 جولات

وقبل انطلاق مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ11، جاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 26 نقطة، التعاون ثانيًا برصيد 23 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 22 نقطة، الأهلي رابعًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 20 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 17 نقطة، الفيحاء ثامنًا، برصيد 14 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 13 نقطة، الشباب عاشرًا برصيد 12 نقطة، الرياض في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة، ضمك في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

الخليج في المركز الـ13 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، الأخدود في المركز الـ14 وأبها في المركز الـ15 والطائي في المركز الـ16 ولكل منهم 7 نقاط.

الحزم في المركز الـ17 “قبل الأخير” برصيد 6 نقاط، الرائد في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط.

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