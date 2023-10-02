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خلال مواجهة سباهان اليوم

التشكيل المتوقع للاتحاد بـ دوري أبطال آسيا

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
التشكيل المتوقع للاتحاد بـ دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد سباهان أصفهان الإيراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب سباهان ضد الاتحاد، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، على ملعب “نقش جاهان” في إيران.

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عماني يقود مباراة الاتحاد ضد سباهان

عماني يقود مباراة الاتحاد ضد سباهان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد سباهان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

التشكيل المتوقع للاتحاد اليوم

وقرر نونو سانتو، إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مباراة اليوم، استعدادًا لديربي جدة ضد النادي الأهلي، المقرر إقامته، مساء الجمعة المقبل.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @KingCupSA

واستبعد نونو سانتو، الثلاثي الأجنبي حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، والبرازيلي فابينيو، بجانب الفرنسي كريم بنزيما، الذي لم يُرافق بعثة الاتحاد إلى إيران لخوض مواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ عبد لله المعيوف، حسن كادش، عمر هوساوي، فيليبي، مهند الشنقيطي، سلطان الفرحان، نغولو كانتي، صالح العمري، إيغور كورونادو، رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.

عبدالرزاق حمدالله

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