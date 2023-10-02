التشكيل المتوقع للاتحاد بـ دوري أبطال آسيا

استقر المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد سباهان أصفهان الإيراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب سباهان ضد الاتحاد، عند الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، على ملعب “نقش جاهان” في إيران.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد سباهان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

التشكيل المتوقع للاتحاد اليوم

وقرر نونو سانتو، إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مباراة اليوم، استعدادًا لديربي جدة ضد النادي الأهلي، المقرر إقامته، مساء الجمعة المقبل.

واستبعد نونو سانتو، الثلاثي الأجنبي حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، والبرازيلي فابينيو، بجانب الفرنسي كريم بنزيما، الذي لم يُرافق بعثة الاتحاد إلى إيران لخوض مواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ عبد لله المعيوف، حسن كادش، عمر هوساوي، فيليبي، مهند الشنقيطي، سلطان الفرحان، نغولو كانتي، صالح العمري، إيغور كورونادو، رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.