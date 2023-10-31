التعاون والوحدة يستهدفان الفوز الثاني في كأس الملك أمطار غزيرة تغلق الشوارع في الدمام تألق الفتح يصطدم برغبة الشباب في استعادة توازنه خلال أسبوعين.. طيران ناس يتسلم 4 طائرات إيرباص A320neo جديدة الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام أبها الأمير خالد الفيصل في أحدث ظهور له حكام مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس الملك جامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الاتفاق حساب المواطن يوضح إجراءات التعامل مع حالة الأب غير المؤهل
استقر المديران الفنيان البرتغالي لويس كاسترو والإنجليزي ستيفن جيرارد، على تشكيل مباراة النصر ضد الاتفاق، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الاتفاق، عند الساعة 5:45 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.
ويأمل لويس كاسترو في مواصلة التألق، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي والمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى ستيفن جيرارد لتحقيق الفوز؛ وتكرار تفوقه على النصر، بعدما انتصر عليه في الدوري.
ويتوقع أن يبدأ العالمي مباراة النصر ضد الاتفاق، بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، نواف بوشل، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سيكون فوفانا، أوتافيو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الاتفاق مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ باولو فيكتور، محمد عبدالرحمن، مارسيل تيسراند، جاك هيندري، عبدالله الخطيب، جوردان هندرسون، جورجينيو فاينالدوم، علي هزازي، محمد الكويكبي، روبين كايسون وديماراي غراي.