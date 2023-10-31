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في كأس خادم الحرمين الشريفين

التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الاتفاق

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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استقر المديران الفنيان البرتغالي لويس كاسترو والإنجليزي ستيفن جيرارد، على تشكيل مباراة النصر ضد الاتفاق، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة النصر ضد الاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الاتفاق، عند الساعة 5:45 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

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ويأمل لويس كاسترو في مواصلة التألق، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي والمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى ستيفن جيرارد لتحقيق الفوز؛ وتكرار تفوقه على النصر، بعدما انتصر عليه في الدوري.

مباراة النصر ضد الاتفاق
موعد المباراة – المصدر @AlNassrFC

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ العالمي مباراة النصر ضد الاتفاق، بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، نواف بوشل، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سيكون فوفانا، أوتافيو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

النصر في دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الاتفاق مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ باولو فيكتور، محمد عبدالرحمن، مارسيل تيسراند، جاك هيندري، عبدالله الخطيب، جوردان هندرسون، جورجينيو فاينالدوم، علي هزازي، محمد الكويكبي، روبين كايسون وديماراي غراي.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

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