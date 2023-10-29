التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

شهدت الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من ثنائي فريق الاتحاد، الفرنسيان كريم بنزيما ونغولو كانتي، ليتواجدا بالتشكيل المثالي.

بنزيما الأعلى تقييمًا بالجولة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ11 من الدوري، وشهد تواجد كريم بنزيما، بعد تألقه أمام الحزم، وحصل على تقييم 9 درجات، بعد تسجيله لهدف من تمريرة مميزة لكانتي.

التشكيل المثالي للجولة الـ11

وجاء التشكيل المثالي بالجولة الـ11 من، كالتالي؛ حارس مرمى أبها، سبريان تتاروشانو، وفي الدفاع، ثنائي الخليج، بيدرو ريبوتشو وليساندرو لوبيز، كاليدو كوليبالي “الهلال”، وسنوسي محمد “الاتفاق”.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي بدوري روشن السعودي، كل من؛ فينالدوم “الاتفاق”، أندرسون تاليسكا “النصر”، سعد بقير “أبها”، كريغ غودوين “الوحدة”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كانتي وبنزيما.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ11، كالتالي؛ الهلال يتصدر برصيد 29 نقطة، ثم النصر بـ25 نقطة، يليه التعاون 24 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة، والأهلي بـ22 نقطة، والاتحاد سادسًا بـ21 نقطة.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ20 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الفيحاء، ثم ضمك بـ13 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، يليه الشباب بـ12 نقطة، ثم الرياض 11 نقطة، يليه الخليج، الطائي وأبها بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط.