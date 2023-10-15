7 عوامل تسبب انزلاق السيارة على الطريق التضخم في السعودية يتباطأ ويسجل 1.7% خلال سبتمبر هل يمكن لمشتركي التأمينات والتقاعد الحصول على قروض شخصية؟ جامعة بيشة تعلن عن 40 وظيفة أكاديمية شاغرة “دار المركبة” توقع عقداً مع القوات البرية بـ 3.99 مليون ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.99 ريال أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق بمشاركة نجمي الهلال .. صربيا تفقد الصدارة بالخسارة أمام المجر إيطاليا تهزم مالطا برباعية
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية بلغ 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023م، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر 2022م، وهو أقل من الشهر السابق أغسطس 2023م، على أساس سنوي، حيث كان 2%.
يُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن معدل التضخم تباطأ للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ فبراير 2022م.
وأضافت أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.8% في شهر سبتمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023م، نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة2.5%؛ متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.
كما سجل قسم التعليم ارتفاًعا بلغت نسبته 1.8%؛ متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.
وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاًعا بـنسبة 1.2%؛ متأثًرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7%.