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للشهر الرابع على التوالي

التضخم في السعودية يتباطأ ويسجل 1.7% خلال سبتمبر

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
التضخم في السعودية يتباطأ ويسجل 1.7% خلال سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية بلغ 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023م، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر 2022م، وهو أقل من الشهر السابق أغسطس 2023م، على أساس سنوي، حيث كان 2%.

يُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%.

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تباطؤ معدل التضخم

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن معدل التضخم تباطأ للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ فبراير 2022م.

وأضافت أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.8% في شهر سبتمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023م، نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة2.5%؛ متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.

الترفيه والثقافة والتعليم

كما سجل قسم التعليم ارتفاًعا بلغت نسبته 1.8%؛ متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.

وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاًعا بـنسبة 1.2%؛ متأثًرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7%.

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