التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها بالتعادل بنتيجة 1- 1، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل اللاعب أحمد عبده هدف التقدم لنادي أبها في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ثم تعادل الجزائري رياض محرز للراقي بالدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء.

ويرغب الراقي الالتحاق بالفرق المتأهلة لربع نهائي كأس الملك وهم “النصر، الفيصلي والخليج والهلال والتعاون والشباب والاتحاد”.