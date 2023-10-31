فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 انتصار جديد لأكبر قوة رياضية عالمية بالإجماع والثقة.. عبقرية محمد بن سلمان تحسم ملف استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 كأس العالم 2034 في السعودية التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها إنجاز قياسي لـ الهلال بعد فوز سالم الدوسري بالأفضل في آسيا اللقطات الأولى لأجهزة MacBook Pro وiMac الجديدة من أبل عرضت حياتها للخطر لتعبر الطريق وكادت أن تُدهس! رسميًّا .. سالم الدوسري أفضل لاعب في قارة آسيا جماهير الهلال تساند سالم الدوسري : التورنيدو أفضل لاعب آسيوي مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها بالتعادل بنتيجة 1- 1، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل اللاعب أحمد عبده هدف التقدم لنادي أبها في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ثم تعادل الجزائري رياض محرز للراقي بالدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء.
ويرغب الراقي الالتحاق بالفرق المتأهلة لربع نهائي كأس الملك وهم “النصر، الفيصلي والخليج والهلال والتعاون والشباب والاتحاد”.
رأسية أحمد عبده تعلن تقدم أبها⚽🔥
الأهلي 0 × 1 أبها #الأهلي_أبها
#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/qKoqqHbdQn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023