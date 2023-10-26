التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الخليج والتعاون

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انتهى الشوط الأول من مباراة الخليج والتعاون بالتعادل بنتيجة 1- 1 في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وافتتح الخليج سجل الأهداف بالهدف الأول في الدقيقة الـ35 عبر اللاعب ليساندرو لوبيز ثم سجل اللاعب جواو بيدرو هدف التعادل لسكري القصيم بالدقيقة الـ37.
بيدرو يسجل التعادل للتعاون ⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الخليج_التعاون | #SSC pic.twitter.com/zwikTJEe38
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 26, 2023
رأسية لوبيز تعلن الهدف الأول للخليج⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الخليج_التعاون | #SSC pic.twitter.com/g6Zqt9Y43m
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 26, 2023