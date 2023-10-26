التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الخليج والتعاون

انتهى الشوط الأول من مباراة الخليج والتعاون بالتعادل بنتيجة 1- 1 في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح الخليج سجل الأهداف بالهدف الأول في الدقيقة الـ35 عبر اللاعب ليساندرو لوبيز ثم سجل اللاعب جواو بيدرو هدف التعادل لسكري القصيم بالدقيقة الـ37.