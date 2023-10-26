التعادل الإيجابي يحسم مباراة الخليج والتعاون

انتهت، منذ قليل، مباراة الخليج والتعاون ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لوبيز يتقدم وبيدرو يسجل التعادل

وبدأت مباراة الخليج والتعاون التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا.

ونجح ليساندرو لوبيز في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند الدقيقة 35 برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من ركلة ركنية، لينتفض لاعبو سكري القصيم بقوة، بحثًا عن تعديل النتيجة.

وتمكن جواو بيدرو من تسجيل التعادل عند الدقيقة 37، واستمرت المحاولات لإحراز هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الخليج والتعاون بالتعادل الإيجابي.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أن يسجل الهدف الثاني، إلا أن الحيدري تألق، وتصدى لكرة خطيرة، لتستمر المحاولات من الفريقين.

وظهر سكري القصيم بشكل أفضل، وحاول لاعبوه هز الشباك وخطف الثلاث نقاط، وأطلق أحمد باحسين تسديدة قوية عند الدقيقة 88، ولكنها ذهب بجوار القائم، لتنتهي مباراة الخليج والتعاون بالتعادل بنتيجة 1- 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد التعاون إلى 24 نقطة، ليتواجد في المركز الثاني.