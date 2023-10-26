Icon

صحفي بريطاني: ما يحدث في دوري روشن جنوني Icon العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني Icon الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن Icon مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق Icon سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي Icon الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي Icon حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الخليج والتعاون

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
التعادل الإيجابي يحسم مباراة الخليج والتعاون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة الخليج والتعاون ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لوبيز يتقدم وبيدرو يسجل التعادل

وبدأت مباراة الخليج والتعاون التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا.

قد يهمّك أيضاً
6 تقنيات للتغلب على الكسل

6 تقنيات للتغلب على الكسل

صعود الدولار لمستويات قياسية

صعود الدولار لمستويات قياسية

ونجح ليساندرو لوبيز في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند الدقيقة 35 برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من ركلة ركنية، لينتفض لاعبو سكري القصيم بقوة، بحثًا عن تعديل النتيجة.

وتمكن جواو بيدرو من تسجيل التعادل عند الدقيقة 37، واستمرت المحاولات لإحراز هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الخليج والتعاون بالتعادل الإيجابي.

مباراة الخليج والتعاون
جانب من المباراة – المصدر @SPL

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أن يسجل الهدف الثاني، إلا أن الحيدري تألق، وتصدى لكرة خطيرة، لتستمر المحاولات من الفريقين.

مباراة الخليج والتعاون
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وظهر سكري القصيم بشكل أفضل، وحاول لاعبوه هز الشباك وخطف الثلاث نقاط، وأطلق أحمد باحسين تسديدة قوية عند الدقيقة 88، ولكنها ذهب بجوار القائم، لتنتهي مباراة الخليج والتعاون بالتعادل بنتيجة 1- 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد التعاون إلى 24 نقطة، ليتواجد في المركز الثاني.

 

مباراة الخليج ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر @Khaleejclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة