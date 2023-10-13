سلمان الفرج يُحرز الهدف الأول لـ منتخب السعودية منتخب الجزائر يتفوق في مواجهاته ضد مصر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار الوقود فوز منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا يقربه من التأهل ليورو 2024 وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا سبب رفض جماهير الأهلي قدوم عبدالإله العمري وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024
انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية ونيجيريا بالتعادل السلبي بين المنتخبين في لقاء ودي مقام حاليًّا في البرتغال.
وشهد الشوط الأول أداءً هادئًا من قبل المنتخبين، مع وجود بعض المحاولات الخطيرة والقليلة من قبل المنتخب السعودي لتسجيل الهدف الأول.
وأهدر اللاعب فهد المولد فرصة إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب النيجيري وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة الـ 38.
ولمواجهة نيجيريا، جاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “محمد العويس، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، فهد المولد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان”.
وكان الأخضر سبق له أن تقابل مع منتخب نيجيريا، في مناسبة واحدة وكانت في لقاء ودي عام 2010 بالنمسا وانتهت بالتعادل السلبي.
ويخوض الأخضر بقيادة مدربه الإيطالي روبيرتو مانشيني، معسكرًا في البرتغال حتى يوم 17 أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.