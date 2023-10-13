التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا

انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية ونيجيريا بالتعادل السلبي بين المنتخبين في لقاء ودي مقام حاليًّا في البرتغال.

مباراة السعودية ونيجيريا

وشهد الشوط الأول أداءً هادئًا من قبل المنتخبين، مع وجود بعض المحاولات الخطيرة والقليلة من قبل المنتخب السعودي لتسجيل الهدف الأول.

وأهدر اللاعب فهد المولد فرصة إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب النيجيري وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة الـ 38.

ولمواجهة نيجيريا، جاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “محمد العويس، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، فهد المولد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان”.

تاريخ المواجهات

وكان الأخضر سبق له أن تقابل مع منتخب نيجيريا، في مناسبة واحدة وكانت في لقاء ودي عام 2010 بالنمسا وانتهت بالتعادل السلبي.

ويخوض الأخضر بقيادة مدربه الإيطالي روبيرتو مانشيني، معسكرًا في البرتغال حتى يوم 17 أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.