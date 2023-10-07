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في تاسع جولات دوري روشن

التعادل السلبي يحسم مباراة الخليج ضد الرائد

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
التعادل السلبي يحسم مباراة الخليج ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي مباراة الخليج والرائد، وذلك ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الخليج والرائد 

ولم يُظهر الفريقان أي خطورة في الشوط الأول، لينتهي بنتيجة 0-0.

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الخليج ضد الرائد - 1

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، استمرت النتيجة سلبية بين الفريقين، ليصبح رصيد الفريق الأصفر 9 نقاط في المركز الـ11 في ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد الرائد 5 نقاط في المركز الـ17 ” قبل الأخير”.

تاسع جولات دوري روشن

يذكر أن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، كانت انطلقت من أول أمس بفوز ضمك على الحزم بنتيجة 4-1، وتعادل الرياض مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز التعاون على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الفتح على الاتفاق بثنائية لهدف.

الخليج ضد الرائد - 2

وفي مباراتي أمس تعادل النصر مع أبها بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد.

وفي مواجهات اليوم، فاز الهلال على الأخدود بثلاثية دون رد، بينما تعادل الوحدة مع الفيحاء بنتيجة 1-1.

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