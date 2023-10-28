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في دوري روشن

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الوحدة والاتفاق

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الوحدة والاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي، الشوط الأول من مباراة الوحدة والاتفاق وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.

الوحدة ضد الاتفاق

وكان النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم أحرز الهدف الأول لفارس الدهناء في الدقيقة الـ18، بينما سجل اللاعب الأسترالي كريج جودوين هدف التعادل لفريق الوحدة في الدقيقة الـ38 من عمر الشوط الأول.

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وكانت مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، افتُتحت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الخليج والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز ضمك على الأخدود بثنائية دون رد، بينما تعادل نادي الاتحاد مع فريق الحزم بنتيجة هدفين لكل فريق.

الوحدة والاتفاق

وفي الأمس، فاز الطائي على الرياض بنتيجة 3-2، وفاز الفتح على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الهلال على الأهلي بثلاثية لهدف.

وفي مواجهات اليوم، فاز أبها على الشباب بنتيجة 2-1، ثم فاز النصر على الفيحاء بثلاثية لهدف.

 

 

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