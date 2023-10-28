التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الوحدة والاتفاق

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة 31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين
حسم التعادل الإيجابي، الشوط الأول من مباراة الوحدة والاتفاق وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.
وكان النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم أحرز الهدف الأول لفارس الدهناء في الدقيقة الـ18، بينما سجل اللاعب الأسترالي كريج جودوين هدف التعادل لفريق الوحدة في الدقيقة الـ38 من عمر الشوط الأول.
وكانت مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، افتُتحت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الخليج والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز ضمك على الأخدود بثنائية دون رد، بينما تعادل نادي الاتحاد مع فريق الحزم بنتيجة هدفين لكل فريق.
وفي الأمس، فاز الطائي على الرياض بنتيجة 3-2، وفاز الفتح على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الهلال على الأهلي بثلاثية لهدف.
وفي مواجهات اليوم، فاز أبها على الشباب بنتيجة 2-1، ثم فاز النصر على الفيحاء بثلاثية لهدف.