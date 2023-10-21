التعادل يحسم ديربي تشيلسي ضد آرسنال

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ديربي تشيلسي ضد آرسنال وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد آرسنال

الشوط الأول من ديربي تشيلسي ضد آرسنال كان انتهى بتفوق فريق تشيلسي بهدف دون رد سجله اللاعب بالمر في الدقيقة الـ15 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل الأوكراني مودريك ثاني أهداف تشيلسي بطريقة جميلة في الدقيقة الـ49.

وظل آرسنال يُقاتل لينجح في إحراز هدفين عبر كل من ديكلان رايس ولياندرو تروسارد في الدقيقتين الـ 77 والـ85.

وبعد التعادل يتواجد آرسنال في المركز الثاني برصيد 21 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما أصبح رصيد تشيلسي 12 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل الفريقين

وقبل مباراة اليوم، جاء تشكيل تشيلسي صاحب الأرض مكونًا من: “سانشيز، جوستو، تياجو سيلفا، كولويل، كوكوريا، كالاجر، كايسيدو، إينزو فيرنانديز، بالمر، ستيرلينج، مودريك”.

أما تشكيل آرسنال فجاء مكونًا من: “رايا، بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو، ديكلان رايس، جورجينيو، أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، جيسوس”.

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم، بفوز ليفربول على إيفرتون بثنائية نظيفة، وفاز مانشستر سيتي على برايتون بثنائية لهدف، وفاز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس برباعية دون رد، وتعادل نوتنغهام فورست مع لوتون تاون بهدفين لكل فريق، وفاز وولفرهامبتون على بورنموث بهدفين لهدف، وفاز برينتفورد على بيرنلي بثلاثية دون رد، وتعادل تشيلسي مع آرسنال بنتيجة 2-2.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء مان يونايتد لفريق شيفيلد.