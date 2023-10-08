التعادل يحسم مباراة برايتون ضد ليفربول

انتهت مباراة برايتون ضد ليفربول عصر اليوم، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

برايتون ضد ليفربول

وكان فريق برايتون تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الإيفواري سيمون إدينجرا في الدقيقة الـ20، وواصل ليفربول محاولاته لإحراز هدف التعادل لينجح اللاعب المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول للريدز في الدقيقة الـ40.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، نجح صلاح في إضافة الهدف الثاني له ولفريق ليفربول في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برايتون ضد ليفربول بتقدم الريدز بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الإنجليزي لويس دينك في إحراز الهدف الثاني لفريق برايتون في الدقيقة الـ79.

وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2، حيث أصبح رصيد برايتون بعد المباراة 16 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد ليفربول 17 نقطة في المركز الثالث.

مباريات الجولة الثامنة

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، انطلقت بداية من أمس بفوز توتنهام على فريق لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز إيفرتون على بورنموث بثلاثية دون رد، وفاز فولهام على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على برينتفورد بثنائية لهدف، وتعادل كريستال بالاس مع نوتنغهام فورست بدون أهداف، وفاز تشيلسي على بيرنلي برباعية لهدف.

وفي مباريات اليوم، تعادل وست هام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2، وتعادل وولفرهامبتون مع أستون فيلا بنتيجة 1-1، بينما تعادل برايتون مع ليفربول بنتيجة 2-2.

وتُختتم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي اليوم بإقامة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي.