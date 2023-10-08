Icon

التعادل يحسم مباراة برايتون ضد ليفربول Icon ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 وعدد المصابين تجاوز 2000 Icon رسوم الأراضي البيضاء الدورة السابعة في مكة صدرت Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين Icon ميسي يرفض مغادرة إنتر ميامي والانتقال لـ برشلونة Icon الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي Icon وظائف شاغرة بشركة رعاية الطبية Icon الحد الأعلى لدعم حساب المواطن وفق المحددات الجديدة Icon استمرار التسجيل على وظائف وزارة الصحة Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

التعادل يحسم مباراة برايتون ضد ليفربول

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
التعادل يحسم مباراة برايتون ضد ليفربول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة برايتون ضد ليفربول عصر اليوم، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

برايتون ضد ليفربول 

وكان فريق برايتون تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الإيفواري سيمون إدينجرا في الدقيقة الـ20، وواصل ليفربول محاولاته لإحراز هدف التعادل لينجح اللاعب المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول للريدز في الدقيقة الـ40.

قد يهمّك أيضاً
هدفا تاليسكا يمنحان النصر التفوق في 5 دقائق

هدفا تاليسكا يمنحان النصر التفوق في 5 دقائق

نواف العقيدي: النصر لم يفقد الأمل في دوري روشن

نواف العقيدي: النصر لم يفقد الأمل في دوري روشن

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، نجح صلاح في إضافة الهدف الثاني له ولفريق ليفربول في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برايتون ضد ليفربول بتقدم الريدز بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الإنجليزي لويس دينك في إحراز الهدف الثاني لفريق برايتون في الدقيقة الـ79.

وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2، حيث أصبح رصيد برايتون بعد المباراة 16 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد ليفربول 17 نقطة في المركز الثالث.

برايتون ضد ليفربول

مباريات الجولة الثامنة

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، انطلقت بداية من أمس بفوز توتنهام على فريق لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز إيفرتون على بورنموث بثلاثية دون رد، وفاز فولهام على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على برينتفورد بثنائية لهدف، وتعادل كريستال بالاس مع نوتنغهام فورست بدون أهداف، وفاز تشيلسي على بيرنلي برباعية لهدف.

وفي مباريات اليوم، تعادل وست هام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2، وتعادل وولفرهامبتون مع أستون فيلا بنتيجة 1-1، بينما تعادل برايتون مع ليفربول بنتيجة 2-2.

وتُختتم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي اليوم بإقامة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي.

 

برايتون ضد ليفربول

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام
مشاهير

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام

مشاهير
عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق النفط العالمية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق...

السعودية اليوم
الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف
حصاد اليوم

الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول...

حصاد اليوم
الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية
أخبار رئيسية

الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية

أخبار رئيسية
رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق
العالم

رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق

العالم
255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير
السعودية اليوم

255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني...

السعودية اليوم
6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف
آخر الاخبار

6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها...

آخر الاخبار
ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3
تكنولوجيا

ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3

تكنولوجيا