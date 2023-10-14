التعادل يحسم مباراة كوت ديفوار ضد المغرب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة كوت ديفوار ضد المغرب الودية التي أُقيمت اليوم السبت، وذلك خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

كوت ديفوار ضد المغرب

المنتخب الإيفواري كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب سيباستيان هالر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ82 نجح اللاعب أيوب الكعبي في إحراز هدف التعادل للمنتخب المغربي.

وخلال اللقاء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس ياسين بونو حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب وهو يرتكب خطأ قاتلًا في مباراة بلاده ضد كوت ديفوار.

ومرر بونو الكرة بالخطأ لأحد لاعبي منتخب كوت ديفوار في الدقيقة الـ25 حيث كادت تتسبب في هدف للمنتخب الإيفواري لكن أحد لاعبي منتخب المغرب صحح خطأ بونو.

جدير بالذكر أن بونو صاحب الـ32 عامًا كان انضم لنادي الهلال في شهر أغسطس الماضي قادمًا من فريق إشبيلية الإسباني.

كأس الأمم الإفريقية

ويستعد منتخبا المغرب وكوت ديفوار للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في العام المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى المكونة من : ” نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو”.

أما المنتخب المغربي فيتواجد في المجموعة السادسة المكونة من: “الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا”.