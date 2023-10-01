التعادل يحسم مباراة نوتنغهام فورست ضد برينتفورد

حسم التعادل مباراة نوتنغهام فورست ضد برينتفورد بنتيجة 1-1 وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نوتنغهام فورست ضد برينتفورد

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، سجل برينتفورد هدف التقدم في الدقيقة الـ 59 عبر اللاعب كريستيان نورجارد ثم سجل نوتنغهام هدف التعادل عبر اللاعب نيكولاس دومينيجيز في الدقيقة الـ 66.

وبعد التعادل، أصبح رصيد فريق نوتنغهام 8 نقاط في المركز الـ11، بينما أصبح رصيد نادي برينتفورد 7 نقاط في المركز العاشر.

وكانت مباريات أمس في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بدأت بفوز أستون فيلا على برايتون بسداسية لهدف، وفوز لوتون تاون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفوز كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وفوز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز وست هام يونايتد على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفاز آرسنال على بورنموث برباعية دون رد، وفاز توتنهام على ليفربول بنتيجة 2-1، وفاز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.

وتُختتم مباريات الجولة السابعة غدًا بإقامة مباراة فولهام ضد تشيلسي في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.