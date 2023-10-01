Icon

لويس كاسترو: نلعب بأسلوب هجومي وهدفنا الفوز غدًا Icon وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon مباراة الفيحاء والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية Icon ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة Icon جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن موعد المقابلات الشخصية على الوظائف الهندسية Icon وظائف شاغرة بشركة المتقدمة للبتروكيماويات Icon ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام وتشيلسي Icon أرضية ملعب آزادي تثير سخرية نيمار Icon حساب المواطن : تغيير الجوال عن طريق أيقونة النفاذ الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

التعادل يحسم مباراة نوتنغهام فورست ضد برينتفورد

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
التعادل يحسم مباراة نوتنغهام فورست ضد برينتفورد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم التعادل مباراة نوتنغهام فورست ضد برينتفورد بنتيجة 1-1 وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نوتنغهام فورست ضد برينتفورد

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، سجل برينتفورد هدف التقدم في الدقيقة الـ 59 عبر اللاعب كريستيان نورجارد ثم سجل نوتنغهام هدف التعادل عبر اللاعب نيكولاس دومينيجيز في الدقيقة الـ 66.

قد يهمّك أيضاً
ماتيوس مشيدًا بـ بايرن ميونيخ: يسير على الطريق الصحيح

ماتيوس مشيدًا بـ بايرن ميونيخ: يسير على الطريق الصحيح

كنز أثري جديد في مصر يبوح بسر غير مسبوق

كنز أثري جديد في مصر يبوح بسر غير مسبوق

وبعد التعادل، أصبح رصيد فريق نوتنغهام 8 نقاط في المركز الـ11، بينما أصبح رصيد نادي برينتفورد 7 نقاط في المركز العاشر.

نوتنغهام فورست ضد برينتفورد - 3

وكانت مباريات أمس في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بدأت بفوز أستون فيلا على برايتون بسداسية لهدف، وفوز لوتون تاون على إيفرتون بثنائية لهدف، وفوز كريستال بالاس على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وفوز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز وست هام يونايتد على شيفيلد يونايتد بثنائية دون رد، وفاز آرسنال على بورنموث برباعية دون رد، وفاز توتنهام على ليفربول بنتيجة 2-1، وفاز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.

وتُختتم مباريات الجولة السابعة غدًا بإقامة مباراة فولهام ضد تشيلسي في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

نوتنغهام فورست ضد برينتفورد - 3

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات تصل 346 م
السعودية اليوم

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات...

السعودية اليوم
التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس
السعودية اليوم

التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات التواصل في التعلم
السعودية اليوم

إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات...

السعودية اليوم
مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن
العالم

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

العالم
ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد
الرياضة

ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان...

الرياضة
مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب أن توأد
السعودية اليوم

مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في العليان القابضة

وظائف
درنة الليبية تستنجد
العالم

درنة الليبية تستنجد

العالم